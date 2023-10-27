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رياضة
اجتماعات بين الفاف والرابطات بداية من الأسبوع القادم

انطلاق الموسم الجديد ومشاكل الأندية في جدول الأعمال

ع.ع
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انطلاق الموسم الجديد ومشاكل الأندية في جدول الأعمال

سيكون موضوع انطلاق الموسم الكروي، 2023-2024، أحد النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات المبرمجة ابتداء من الأسبوع المقبل بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، وليد صادي ورؤساء الرابطات الولائية للعبة، حسب ما أعلنت عنه، الهيئة الكروية في بيان لها.

وجاء في بيان الهيئة الكروية على موقعها الرسمي:” في إطار مواصلة اجتماعاته مع مسئولي والفاعلين في كرة القدم الوطنية، سيجتمع وليد صادي، رئيس الفاف، ابتداء من الأسبوع المقبل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى برؤساء الرابطات الولائية لكرة القدم”.

وحسب البرنامج الذي كشفت عنه الفاف، سيجتمع وليد صادي يوم الاثنين 30 أكتوبر مع رؤساء الرابطات الجهوية التابعة لولايات وهران وسعيدة وبشار، قبل أن يستقبل يوم الخميس 2 نوفمبر رؤساء رابطات ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وورقلة”.

وأضاف نفس المصدر: “سيكون جدول الأعمال مخصصا لعدة نقاط من بينها انطلاق الموسم الكروي، 2023-2024، وعرض حول المشاكل المطروحة وانشغالات الرابطات الولائية، وتقديم خارطة الطريق للموسم 2023-2024”.

وذكرت الفاف “بأن هذه اللقاءات تندرج في تعزيز الحوار والتشاور مع القاعدة والفاعلين على مستوى كرة القدم للهواة، والمسجلة في برنامج عمل رئيس الفاف ومكتبه الفيديرالي”. وختم البيان “بأن هذه اللقاءات تأتي بعد تلك المنعقدة مع الرابطات الوطنية والجهوية، من أجل خلق طرق عمل جديدة ومشاركة فعلية للمسيرين في التسيير وتحسين حوكمة كرة القدم الوطنية على كل المستويات”.

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