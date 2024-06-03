انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط  

أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لأزيد من 800 ألف مترشح من ولاية الطارف.

وأكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، في تصريح صحفي أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط انطلقت في ظروف جيدة.

وأضاف بلعابد قائلا: “أرجو أن ترقى نتائج الامتحانات إلى المستوى الذي قدمه الأساتذة خلال السنة الدراسية”.

وفي حديثه عن الدخول المدرسي المقبل قال الوزير بلعابد أنه سيتم تنصيب مناهج جديدة بالابتدائي، كما سيعرف التعليم الابتدائي مستجدات كثيرة واستراتيجية في الدخول المدرسي المقبل.

كما كشف الوزير أن القانون الخاص بقطاع التربية يخضع لإضافات استراتيجية أقرها الرئيس تبون، مشيرا إلى أن الرئيس تبون لم يرض بما قدم لحد الآن بشأن القانون الخاص لقطاع التربية.

وللإشارة يجتاز أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني، وعلى مدار ثلاثة أيام امتحانات شهادة التعليم المتوسط، موزعين على 3040 مركز إجراء .