انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2024

أشرف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الأحد، من ولاية برج باجي مختار على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2024.

وكان وزير التربية عبد الحكيم بلعابد قد أكد مساء السبت، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أن أزيد من 800 ألف مترشح سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 على مستوى 2893 مركز إجراء، وعملية التصحيح ستكون عبر 97 مركزا .

وأكد الوزير بلعابد ارتفاع عدد مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا لتمكين المترشحين من إجراء الامتحان على مقربة من مقارّ سكناهم .

وعن جديد دورة جوان 2024 قال بلعابد أن الجديد في هذه الدورة هو إدراج تصحيح رابع في شهادة البكالوريا والذي يلجأ إليه في حالة وجود فارق غير عادي بين علامة شهادة البكالوريا وامتحانات السنة الدراسية.

كما كشف أن الجديد أيضا هو عملية تسجيل بصفر ورق في إطار رقمنة قطاع التربية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وتحييد العنصر البشري وتخفيضا للتكلفة وتقليصا للمسافات وربحا للورق.