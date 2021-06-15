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انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021

الشروق أونلاين
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انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021

انطلق، صبيحة الثلاثاء، امتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2021، في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ووفق بروتوكول صحي صارم.

وتوجه أزيد من 641 ألف مترشح عبر الوطن لمراكز الامتحان، لاجتياز شهادة التعليم المتوسط على مدار ثلاثة أيام، عبر 2585 مركز ، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الـ5 جويلية المقبل.

وتخلت وزارة التربية لأول مرة عن قطع خدمة الانترنت بالتزامن مع اجتياز الامتحانات المصيرية، بعد خمس سنوات من اعتماد هذه الآلية في الرقابة، بسبب استياء المواطنين والشركات الوطنية وحتى الدولية جراء الخسائر التي تتكبدها.

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