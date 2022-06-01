انطلاق برنامج “الماستر كلاس” في الصيرفة الإسلامية

المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تعلن:

كشفت المدرسة العليا الجزائرية للأعمال عن اعلان انطلاق الدورة الأولى “ماستر كلاس” في الصيرفة الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين 31 ماي إلى 03 جوان 2022.

ونظرا للأهمية التي توليها السلطات العليا الجزائرية لمجال التمويل الإسلامي لاسيما الصيرفة الإسلامية، قررت المدرسة برمجة تكوين في هذا المجال تحت تأطير كبار الخبراء والمختصين في هذا المجال بالجزائر وماليزيا على غرار البروفيسور يونس صوالحي، باحث رئيسي في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي، مدرس في الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي (ماليزيا) ورئيس وحدة الصيرفة الإسلامية، والدكتور صلاح الدين يوسف عزيز، أستاذ الأبحاث بجامعة مالايا في ماليزيا، حسب بيان للمؤسسة تلقت “الشروق” نسخة عنه.

وقد سجلت هذه الدورة مشاركة متعاملي القطاع العام والخاص في مجالات البنوك، التأمينات ومكاتب متخصصة في الاستشارات المالية.

وقال المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، كريم كيارد، إن هذا التكوين يندرج في إطار تطبيق توجيهات السلطات العليا وكذلك متطلبات الواقع المالي الراهن وهو موجه للكفاءات العالية التي تحرص على النهوض بمجال التمويل الإسلامي.

وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بمنتجات التمويل الإسلامي بكل قطاعاته والتعرف على ما يحتاجه الواقع المالي الجزائري في هذا المجال، من خلال إبراز التجربة الماليزية وكيفية الاستفادة منها، باعتبارها تجربة ناجحة لها أكثر من أربعين سنة من الكيان.