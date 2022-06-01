-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تعلن:

انطلاق برنامج “الماستر كلاس” في الصيرفة الإسلامية

ع. ع
  • 151
  • 0
انطلاق برنامج “الماستر كلاس” في الصيرفة الإسلامية
أرشيف

كشفت المدرسة العليا الجزائرية للأعمال عن اعلان انطلاق الدورة الأولى “ماستر كلاس” في الصيرفة الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين 31 ماي إلى 03 جوان 2022.

ونظرا للأهمية التي توليها السلطات العليا الجزائرية لمجال التمويل الإسلامي لاسيما الصيرفة الإسلامية، قررت المدرسة برمجة تكوين في هذا المجال تحت تأطير كبار الخبراء والمختصين في هذا المجال بالجزائر وماليزيا على غرار البروفيسور يونس صوالحي، باحث رئيسي في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي، مدرس في الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي (ماليزيا) ورئيس وحدة الصيرفة الإسلامية، والدكتور صلاح الدين يوسف عزيز، أستاذ الأبحاث بجامعة مالايا في ماليزيا، حسب بيان للمؤسسة تلقت “الشروق” نسخة عنه.

وقد سجلت هذه الدورة مشاركة متعاملي القطاع العام والخاص في مجالات البنوك، التأمينات ومكاتب متخصصة في الاستشارات المالية.

وقال المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، كريم كيارد، إن هذا التكوين يندرج في إطار تطبيق توجيهات السلطات العليا وكذلك متطلبات الواقع المالي الراهن وهو موجه للكفاءات العالية التي تحرص على النهوض بمجال التمويل الإسلامي.

وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بمنتجات التمويل الإسلامي بكل قطاعاته والتعرف على ما يحتاجه الواقع المالي الجزائري في هذا المجال، من خلال إبراز التجربة الماليزية وكيفية الاستفادة منها، باعتبارها تجربة ناجحة لها أكثر من أربعين سنة من الكيان.

مقالات ذات صلة
نهاية الموسم!

نهاية الموسم!

انطلاق محاكمة الوزير السابق بن مسعود أمام محكمة الشراقة

انطلاق محاكمة الوزير السابق بن مسعود أمام محكمة الشراقة

بعجي: أطراف تسعى لإفشال مبادرة الرئيس

بعجي: أطراف تسعى لإفشال مبادرة الرئيس

قرار يمنع دخول الحيوانات والدراجات إلى الشواطئ بتيبازة

قرار يمنع دخول الحيوانات والدراجات إلى الشواطئ بتيبازة

بيع الدواء عبر الأنترنيت.. مسؤولة بوزارة الصناعة الصيدلانية توضح

بيع الدواء عبر الأنترنيت.. مسؤولة بوزارة الصناعة الصيدلانية توضح

عقارات وشقق ومليارات في حساب سعيد بوتفليقة

عقارات وشقق ومليارات في حساب سعيد بوتفليقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد