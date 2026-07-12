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رياضة
المكتب الفدرالي يمنع ستة أندية من استقدامات الميركاتو

انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم 27 من شهر أوت المقبل

ع. ع
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انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم 27 من شهر أوت المقبل

اعتمد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في اجتماعه الأخير، الرزنامة العامة والمواعيد الرسمية لانطلاق مختلف البطولات الوطنية للموسم الكروي الجديد 2027-2028، ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم في 27 من شهر أوت المقبل، لتليها بطولة الرابطة الثانية للهواة في الرابع من سبتمبر، ثم منافسات بطولة ما بين الرابطات في الثامن عشر من الشهر ذاته. وفي 25 من سبتمبر، ستستأنف بطولة كرة القدم داخل القاعة والروابط الجهوية نشاطها، على أن يختتم برنامج الانطلاقة بتدشين منافسات بطولات كرة القدم النسوية وروابط الولايات في الثاني من شهر أكتوبر القادم.

وعلى صعيد الانضباط وسوق الانتقالات الصيفية، وجه الاتحاد تحذيراً شديد اللهجة للأندية التي تواجه عقوبات المنع من تسجيل لاعبين جدد بناءً على قرارات صادرة من الهيئات القضائية التابعة لـ”الفاف” أو “الفيفا”، مؤكداً حرمانها من قيد أي مستقدم جديد حتى تسوية وضعيتها المالية والإدارية بشكل كامل، حيث شملت هذه القائمة ستة أندية بارزة في النخبة هي شباب قسنطينة، ووفاق سطيف، وشباب بلوزداد، واتحاد الجزائر، وشبيبة القبائل، وشبيبة الساورة.

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