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انطلاق تجارب الأداء لبرنامج منشد الشارقة بالجزائر في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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انطلاق تجارب الأداء لبرنامج منشد الشارقة بالجزائر في هذا التاريخ

تحتضن الجزائر تجارب الأداء الخاصة لاختيار أجمل الأصوات والمشاركة بالموسم الرابع لبرنامج منشد الشارقة يوم 23 أوت الجاري.

ونشر القائمون على التظاهرة عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، موعد ومكان انتقاء ممثلي الجزائر في المسابقة، والتي سيشرف عليها كل من المنشد عبد الرحمن بوحبيلة والمنشد كمال رزوق.

وتنطلق تجارب الأداء الخاصة بالموسم الرابع عشر للبرنامج الإنشادي “منشد الشارقة” في الفترة الممتدة من 21 أوت الجاري إلي غاية 4 سبتمبر المقبل، عبر سبع دول هي الجزائر، المغرب، السعودية، سلطنة عمان، الأردن، مصر والإمارات.

للإشارة عرف البرنامج عبر طبعاته الـ13 مشاركة جزائرية مميزة وتتويج بعدة ألقاب، وحصد المراتب الثلاثة الأولى: كمال رزوق، عبد الرحمن بوحبيلة ، نجيب عياش، عبد الحميد بن سراج ، لقمان اسكندر، نضال عيمن وغيرهم.

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