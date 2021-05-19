انطلاق تجديد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين هذا السبت

بعد أن جمدت كورونا العملية أكثر من نصف السنة

تنطلق السبت، عملية تجديد الغرف الجهوية الثلاث للمحضرين القضائيين، بعد أن تأجلت العملية لأكثر من نصف عام بسبب جائحة كورونا، والبداية من مدينة سيدي بلعباس المنتظر أن تحتضن أشغال الجمعية العامة الانتخابية لمحضري الغرب، على أن تتبعها الجمعية الانتخابية لمحضري الشرق المقررة الخميس القادم بمدينة سطيف، لتختتم نهاية الشهر المقبل الجمعية الانتخابية لمحضري الوسط.

ويرتقب خلال شهر جويلية، فسح المجال أمام ثمانية مندوبين منتخبين من كل غرفة من الغرف الجهوية الثلاث لتشكيل الجمعية العامة للغرفة الوطنية المتكونة من 24 عضوا، لانتخاب الرئيس الجديد للغرفة الوطنية للعهدة 2021 – 2024.

الجمعيات العامة للمحضرين القضائيين ستعرف هذه المرة مشاركة حوالي 1500 أستاذ من الدفعة الجديدة الملتحقين بالمهنة مطلع هذه السنة إلى جانب زملائهم من الدفعات السابقة، في اختيار 15 عضوا في كل غرفة من المترشحين البالغ عددهم قرابة 150 مترشح من الغرف الثلاث.

قيادة المحضرين اختارت هذه المرة، تنظيم الانتخابات بمدينة سيدي بلعباس عوض وهران، حتى تمكن 51 مترشحا يمثلون اغلب المجالس القضائية التابعة لغرفة الغرب والمقدر عددهم 15 مجلسا قضائيا، للتنافس من أجل الظفر بمقعد ضمن أعضاء الغرفة الجهوية، بعد أن أقصت المادة 32 من القانون المنظم للمهنة بعض الاسماء المعروفة.

القيادة الحالية لمحضري الغرب برئاسة الأستاذ بن هواري مختار، ستدخل الجمعية العامة السبت بحصيلة من النشاطات، رغم تعليقها لأكثر من السنة اثر الجائحة، من خلال اعتمادها على سياسة التكوين الذاتي على شكل ورشات حول مواضيع مرتبطة بالواقع العملي للمحضر القضائي، إلى جانب ملتقى جهوي نظم بمدينة تيسمسيلت، كما قامت بزيارة مكاتب جل المحضرين القضائيين لناحية الغرب.