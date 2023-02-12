انطلاق تحضير برامج التكوين التكميلي لطلبة الدكتوراه

مديرة الطور الثالث بوزارة التعليم العالي لـ"الشروق" :

كشفت مديرة التكوين في “الدكتوراه” بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رشيدة بوعلوش، عن انطلاق التحضير للبرامج الموحدة في إطار التكوين التكميلي للطلبة الناجحين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023، وهذا بعد إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ومتابعة التكوين في الطور الثالث.

وأوضحت مديرة التكوين في الطور الثالث بالوزارة لـ”الشروق” بأنه تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على التكوين التكميلي للدكتوراه، حيث انطلقت في تحضير البرامج والدروس التي ستكون موحدة عبر مؤسسات التعليم العالي التي نظمت مسابقة الدكتوراه وأعلنت عن الناجحين، ولفتت إلى أنه بداية من السنة الجامعية الحالية سيتم تطبيق القرار الخاص بالتكوين التكميلي لفائدة الناجحين في الدكتوراه، حيث تم تعيين لجنة وطنية للتنسيق والإشراف، وتتكون من خبراء وأعضاء المكتب منهم رؤساء الندوات الجهوية ورؤساء اللجان البيداغوجية لكل مادة.

وأفادت بوعلوش أن اللجنة انطلقت منذ تعيينها بداية شهر فيفري الجاري في التحضير والإعداد للبرامج التي ستقدم في شكل محاضرات وورشات ودروس عن بعد على مستوى كل جامعة مؤهلة للتكوين في الدكتوراه، كاشفة في السياق عن البدء في عملية تكوين المكونين، تحسبا لانطلاق التكوين في الدكتوراه شهر مارس المقبل، وهذا بعد الانتهاء من تسجيل الناجحين في كل المسابقات التي جرت من 15 جانفي وإلى غاية 15 فيفري الجاري.

وأكدت مديرة التكوين بالوزارة بأن التصور الجديد للدكتوراه يحدد عدة مقاييس أفقية للتكوين ستسمح لطالب الدكتوراه من اكتساب المعارف اللازمة لتحضير الأطروحة، وتعميق معارفه في المجالات التعليمية والبحث العلمي، والبيداغوجيا والفلسفة، بالإضافة إلى تحسين المستوى في اللغة الانجليزية، وفقا للمعايير المعتمدة، مع تحسين المستوى في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البحث العلمي والتكنولوجي.

وشرحت بوعلوش بأن التكوين التكميلي لطلبة الدكتوراه الجدد يعتمد على شقين، الأول يتعلق بالبحث وشبكة المهارات المراد تطويرها والمحددة بـ 16 مهارة، منها احترام الملكية الفكرية واستخدام الرقمنة وتحرير محتوى علمي ذو جودة، مع الانضمام لشبكات أكاديمية ذات سمعة عالمية والتحسيس بأهمية آداب وأخلاقيات البحث العلمي، في حين يتعلق الشق الثاني –تقول المتحدثة- ببرنامج تكوين في 8 مواد أساسية وهي استخدام التكنولوجيات واليقظة الوثائقية، مع مادة الفلسفة واللغة الانجليزية، مع إدارة الابتكار والمقاولاتية.