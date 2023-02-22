انطلاق تدريب المدربين لمرافقة المشاريع الناشئة للطلبة

بعد تسجيل أزيد من 11 ألف فكرة مبتكرة

باشرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية عملية تكوين وتدريب المدربين من مديري حاضنات الأعمال ودور المقاولاتية عبر مؤسسات التعليم العالي، وهذا بعد انتهاء مرحلة تسجيل الطلبة للمشاريع والتي تكللت بتقديم أزيد من 11 ألف فكرة مشروع مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع.

وقال أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، في تصريح لـ”الشروق”، إنه تم تسجيل أزيد من 11 ألف فكرة مشروع مبتكر لإنشاء مؤسسات ناشئة على مستوى الجامعات إلى غاية بداية فيفري الجاري، وبعد انتهاء آجال المرحلة الأولى المتمثلة في تسجيل الطلبة لمشاريعهم، باشرت اللجنة –يقول- مرحلة تدريب المدربين على مستوى جامعات الوطن من مديري الحاضنات ودور المقاولاتية الذين يحتاجون لدورات تدريبية لمرافقة الطلبة أحسن مرافقة لتجسيد مشاريعهم في إطار مؤسسات ناشئة أو براءات اختراع أو مؤسسات مصغرة.

وأفاد ذات المتحدث أنه تم الانطلاق في العملية عبر مؤسسات تعليم عالي نموذجية بداية من جامعة تيزي وزو وسطيف 1 وبعدها البليدة 2 وجامعة تلمسان، ووهران، وبعدها ستكون على مستوى جامعات غرداية والأغواط.

وأوضح ذات المسؤول أنه بعد انتهاء عملية تدريب المدربين ستنطلق مرحلة نمذجة المشاريع الخاصة بالطلبة من خلال تسجيلها في منصة ابتكار التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة، على أن تختار بعدها المشاريع التي تتحصل على وسم “لابل” وتكون ذات جدوى اقتصادية من أجل تجسيدها وتمويلها بمبالغ ما بين 500 مليون سنتيم إلى غاية 15 مليار سنتيم.

وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي أطلقت خلال الدخول الجامعي الحالي ولأول مرة مشروع مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، حيث ستتم مناقشة أول مذكرات تخرج بصيغة مؤسسة ناشئة بداية من شهر جوان المقبل، وهذا بعد حصول المشاريع التي تم تسجيلها على وسم “لابل” لتتحصل على التمويل المالي وبعدها المرافقة الكاملة، وهذا في إطار تقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي من جهة وخلق الثروة من جهة ثانية.