انطلاق تربص “الخضر” الإثنين.. وبلماضي يحضر لوديات جوان بعقلية الرسميات

عملية جراحية أبعدت بن ناصر وعودة ديلور وفرحات

ينطلق، الإثنين، تربص المنتخب الوطني بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، ويستمر إلى غاية يوم 12 جوان المقبل، بمشاركة كل اللاعبين، ماعدا محرز الذي قد يلتحق متأخرا بساعات، وهو الذي شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، ويعول الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال هذا التربص من أجل التحضير الجيّد لانطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن تأجيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022، التي كانت مقررة بداية شهر جوان بمواجهة زملاء مبولحي لمنتخبي جيبوتي وبوركينافاسو، ما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالتشاور مع جمال بلماضي إلى برمجة ثلاث مباريات ودية من أجل الوقوف عند استعدادات اللاعبين وتجريب لبعض الحلول الجديدة في الدفاع وخط الوسط، ورغم الطابع الودي للمواجهات أمام موريتانيا ومالي وتونس، إلا أن بلماضي يريد خوض هذه اللقاءات بعقلية الرسميات من أجل الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة المستمرة منذ 24 مباراة على التوالي، فضلا عن الحفاظ على مركز متقدم في تصنيف الفيفا للبقاء ضمن التصنيف الأول قبل مواجهات السد المؤهلة لكأس العالم 2022.

إلى ذلك، كان بلماضي أعلن، السبت، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في هذا التربص التحضيري، والذي تتخلله ثلاث مباريات ودية أمام موريتانيا ثم مالي وتونس، أيام 3 و6 و11 جوان على التوالي، وكان مدرب “المحاربين” تأخر كثيرا في الكشف عن قائمة اللاعبين، رغم أن عدة أسماء كانت التحقت بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى في العاصمة الجزائرية تباعا الأسبوع الماضي، في صورة بلعمري وسليماني وبونجاح وبلايلي وقديورة ووناس وأوكيدجة، بعد أن أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم مبكرا.

وضمت قائمة بلماضي أسماء 30 لاعبا، على اعتبار أن المنتخب الوطني سيكون معنيا بلعب ثلاث وديات خلال 10 أيام، وهو ما يعني حاجته لعدد كبير من اللاعبين للتجريب ولرغبته في إراحة بعض الأسماء، وتفاجأ الجميع بإعفاء نجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، من هذا التربص، قبل أن يبدد لاعب ميلان الشكوك، حيث نشر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، يؤكد فيها خضوعه لعملية جراحية في القدم بعد لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ما يستدعي ركونه إلى الراحة، وكان مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، أشرك بن ناصر في دقائق معدودة من اللقاءات الأخيرة في الدوري الإيطالي، ورد على أسئلة بخصوص ذلك بالقول إن بن ناصر ليس جاهزا للعب مباريات بأكملها بسبب الإصابات التي عانى منها، وهو بحاجة للعودة تدريجيا، وبما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجل تصفيات مونديال 2022، فإن حاجة بلماضي له ليس كبيرة خلال الوديات المقبلة، ويريد منحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة حتى يعود أكثر قوة الموسم المقبل.

من جهة أخرى، ضمت قائمة “الخضر” هذه المرة اسمي، مهاجم مونبولييه الفرنسي، آندي ديلور، ولاعب نيم أولمبيك، زين الدين فرحات، بعد غيابهما عن تربص شهر مارس الماضي، وسط غضب واضح من جمال بلماضي، الذي لام اللاعبين على عدم إصرارهما على التواجد مع المنتخب في تلك الفترة ردا على إجراءات ناديهما المتحفظة بخصوص تداعيات جائحة “كوفيد 19″، لكن على ما يبدو فإن بلماضي قرر العفو عن اللاعبين ومنحهما فرصة جديدة، ولم تعرف القائمة تغييرات كثيرة مقارنة بسابقاتها، ما عدا عودة بعض الأسماء الغائبة عن المعسكر الأخير بداعي الإصابة، على غرار نجمي نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال وهشام بوداوي، ولاعب نابولي الإيطالي، آدم وناس، في حين نسجل مشاركة مدافع الترجي التونسي، عبد القادر بدران، واستدعاء عبد الرحمن مجادل لأول مرة، حارس أولمبي المدية وهو اللاعب الوحيد من الدوري الجزائري.