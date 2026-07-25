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رياضة
بمشاركة 30 مدرباً لنوادي الفئات الصغرى بولاية معسكر

انطلاق تربص تكويني لنيل شهادة مدرب فدرالي “FAFB”

ق. ر
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انطلاق تربص تكويني لنيل شهادة مدرب فدرالي “FAFB”

انطلق الجمعة، بالمركب متعدد الرياضات “الوحدة الإفريقية” بمعسكر، تربص تكويني لنيل شهادة مدرب فدرالي “مستوى ثاني” (FAF B) في كرة القدم، ينظم من طرف الرابطة الولائية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية ومديرية الشباب والرياضة.

ويعرف هذا التربص – الذي يدوم خمسة أيام- مشاركة 30 مدرباً لنوادي الفئات الصغرى بالولاية. ويتضمن البرنامج دروساً نظرية وحصصاً تطبيقية بالملعب الملحق، تتناول الجوانب المنهجية والبيداغوجية، وأساسيات التدريب القاعدي، إضافة إلى تحسين اللياقة البدنية وطرق التعامل التقني مع الفئات الشابة، وذلك تحت إشراف المكون الفدرالي مرسلي بوعلام.

وأكد المكون الفدرالي أن الهدف الأساسي من هذه الدورة التي ستختتم باختبارات نيل الشهادة، هو الرفع من مستوى التأطير الفني وتطوير الأداء التقني والبيداغوجي للمدربين المبتدئين بالمنطقة.

من جهته، كشف الأمين العام للرابطة الولائية، عشاب أمير، عن برمجة تربصين إضافيين للمستويين الأول والثالث مع بداية الموسم الكروي المقبل، يستهدفان مدربي مدارس كرة القدم بمختلف بلديات ولاية معسكر.

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