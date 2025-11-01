-- -- -- / -- -- --
الجزائر

انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين لمسابقة “هواوي” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الشروق أونلاين
هواوي الجزائر

أعلنت شركة “هواوي” عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجزائريين من مختلف جامعات الوطن للمشاركة في مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في طبعتها الجديدة 2025-2026، وذلك إلى غاية 15 ديسمبر المقبل، وفق بيان صادر عن الشركة.

وستركز هذه الطبعة على مجالات السحابة والشبكات والحوسبة، إلى جانب مسابقات أخرى في التدريس والابتكار. ودعت “هواوي” الطلبة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط https://e.huawei.com قبل انقضاء الموعد المحدد للتسجيل.

وأكدت الشركة أن باب الابتكار مفتوح أمام الطلبة الذين لديهم مشاريع أو أفكار تقنية جديدة، مشجعةً إياهم على اغتنام الفرصة للتعلم، الابتكار، والمنافسة في مسابقة الابتكار ضمن برنامج هواوي ICT 2025-2026، مؤكدة ضرورة عدم تفويت فرصة الأسئلة المتكررة لمسابقة هواوي.

وأشار البيان إلى أن المسابقة تُنظم في الجزائر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتُعد حدثًا عالميًا سنويًا يجمع الطلبة وأعضاء هيئات التدريس من مختلف الجامعات عبر العالم.

وتهدف المسابقة إلى توفير منصة دولية للتنافس والتبادل، تمكّن المشاركين من تطوير معارفهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصقل مهاراتهم العملية، وتعزيز روح الابتكار من خلال أحدث التقنيات والمنصات الرقمية.

وأضافت “هواوي” أن المسابقة اكتسبت منذ إطلاقها “زخمًا متزايدًا” بمشاركة عدد متنامٍ من الدول والطلبة سنويًا، ما جعلها شريكًا رئيسيًا لأكاديمية المهارات العالمية التابعة لليونسكو.

يُذكر أن فرق الطلبة الجزائريين حققت في السنوات الأخيرة نتائج متميزة، حيث حصدت جوائز كبرى في ست طبعات متتالية من هذه المسابقة، ممثلةً مختلف الجامعات والكليات على المستوى الوطني.

