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الجزائر

انطلاق تصحيح شهادة “البيام” في الـ16 جوان

نشيدة قوادري
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انطلاق تصحيح شهادة “البيام” في الـ16 جوان

تشرع مراكز التصحيح بدءا من الـ16 جوان الجاري في تصحيح أوراق إجابات قرابة 740 ألف مترشح على المستوى الوطني، على مدار 10 أيام، في حين فتحت مراكز التجميع للإغفال أبوابها في الـ4 جوان الجاري، حيث انطلقت في عملية التشفير لأجل محو هوية الممتحنين.

وسيسهر الأساتذة المصححون على تصحيح أوراق إجابات الممتحنين، تصحيحا نموذجيا لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ومنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، من خلال إخضاع ورقة الإجابة لتصحيحين اثنين، وقد يتم الذهاب لتصحيح ثالث للفصل، في حال إذا كان الفارق بين التصحيحين الأول والثاني يتجاوز 3 أو 4 نقاط حسب طبيعة المادة “علمية أو أدبية”، على أن يتم الإعلان عن النتائج نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن أساتذة طالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في سلم التنقيط الخاص بالوضعية الإدماجية لمادة الرياضيات، من خلال الأخذ بعين الاعتبار إجابات المترشحين المقدمة، على اعتبار أن الأسئلة قد وردت صعبة ومعقدة وموجهة للتلميذ الممتاز وليس المتوسط.

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