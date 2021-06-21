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الجزائر
توقعات بتسجيل نتائج جيدة في دورة 2021

انطلاق تصحيح شهادة “البيام” في 24 جوان عبر 70 مركزا

نشيدة قوادري
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انطلاق تصحيح شهادة “البيام” في 24 جوان عبر 70 مركزا

تشرع مراكز التصحيح الـ70 الموزعة وطنيا في تصحيح أوراق إجابات أزيد من 641 ألف مترشح بدءا من الـ24 جوان الجاري على مدار 10 أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الـ5 جويلية المقبل، لما يحمل هذا التاريخ من رمزية والذي سيصادف ذكرى الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، فيما توقعت مصادرنا تسجيل نتائج جيدة في الامتحان أحسن من النتائج المحققة خلال دورتي 2019 و2020.

قالت مصادر “الشروق” إن مراكز التصحيح قد فتحت أبوابها في 22 جوان الجاري، على أن تشرع في عملية التصحيح بصفة رسمية الخميس الموافق لـ24 من نفس الشهر لتختتم في حدود 2 جويلية القادم أي على مدار 10 أيام، حيث سيسهر الأساتذة المصححون على تصحيح أوراق الإجابات تصحيحا أولا ثم ثانيا، فتصحيحا ثالثا وأخيرا في حال ما إذا كان الفارق بين التصحيحين الأول والثاني يتجاوز 3 أو 4 علامات حسب المواد، وذلك بغية تحقيق مبدأ التكافؤ والإنصاف بين كافة الممتحنين البالغ عددهم 641 ألف مترشح.

وتوقعت مصادرنا تسجيل نتائج جيدة في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، أحسن من النتائج المحققة خلال دورتي 2019 وحتى دورة 2020، على اعتبار أن الامتحان في دورة السنة الفارطة برمج بصفة اختيارية للمترشحين النظاميين وإجباريا لفائدة المترشحين الأحرار، بسبب أزمة كورونا التي فرضت تعليق الدراسة واتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة لمواجهة ومجابهة الوباء.

ويذكر أن الوزارة الوصية وعقب شكاوى التلاميذ حول صعوبة اختبار مادة الرياضيات الذي برمج في اليوم الثاني من امتحان شهادة “البيام”، قد نصبت مؤخرا “لجنة قراءة” لإعادة قراءة والتدقيق في الموضوع، بعدما تقرر إعادة النظر في “سلم التنقيط” من خلال التخفيض في المعامل الخاص بالوضعية الإدماجية.

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