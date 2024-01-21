انطلاق تصفيات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

انطلقت مساء اليوم الأحد، 21 جانفي، فعاليات التصفيات الدولية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها التاسعة عشرة.

الإنطلاقة أشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مقار ممثليات الجزائر الدبلوماسية بالدول المشاركة في المسابقة، بمشاركة لجنة تحكيم دولية تتكون من أربعة محكمين من الجزائر و محكم من دولة فلسطين الشقيقة، ومحكم من روسيا الاتحادية، حسب ما أفادت به الوزارة.

وستفضي هذه التصفيات، تشير الوزارة في بيانها، عن اختيار 20 متسابقا من مختلف الدول، يدعون للجزائر من أجل المشاركة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تنظم برعاية سامية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة.