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الجزائر

انطلاق تصفيات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

الشروق أونلاين
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انطلاق تصفيات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
انطلقت فعاليات التصفيات الدولية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها الـ19 بإشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

انطلقت مساء اليوم الأحد، 21 جانفي، فعاليات التصفيات الدولية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها التاسعة عشرة.

الإنطلاقة أشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مقار ممثليات الجزائر الدبلوماسية بالدول المشاركة في المسابقة، بمشاركة لجنة تحكيم دولية تتكون من أربعة محكمين من الجزائر و محكم من دولة فلسطين الشقيقة، ومحكم من روسيا الاتحادية، حسب ما أفادت به الوزارة.

وستفضي هذه التصفيات، تشير الوزارة في بيانها، عن اختيار 20 متسابقا من مختلف الدول، يدعون للجزائر من أجل المشاركة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تنظم برعاية سامية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة.

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