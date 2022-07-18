انطلاق تصوير فيلم زيغود يوسف في 20 أوت المقبل

تم إسناده للمركز الوطني للصناعة السينمائية التابع للوزارة الأولى

حددت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تاريخ 20 أوت المقبل للإعلان عن الانطلاق الرسمي لتصوير فيلم زيغود يوسف الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة في إطار برامجها للاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية.

الإعلان عن إطلاق تصوير فليم زيغود يوسف يأتي في إطار إحياء الوزارة لذكرى هجومات 20 أوت 1955 التاريخية للشمال القسنطيني والتي كان زيغود أحد أبطالها.

وتم إسناد مهمة انجاز هذا العمل إلى المركز الجزائري للسينما والذي أنشأه الرئيس مؤخرا والذي يتبع تسييره للوزارة الأولى وهذا في انتظار العثور على مخرج يتكفل بمهمة انجاز الفيلم.

ويعتبر هذا الفيلم أحد المشاريع الثلاثة التي أعلنت عنها وزارة المجاهدين مؤخرا وهي فيلم سي الحواس وفيلم عن بوقرة، وسبق أن أطلقت وزارة المجاهدين مسابقة لإنجاز سيناريو عن البطل الشهيد زيغود يوسف، وقد تمت إعادة المسابقة مرتين بعدما تم الإلغاء وفاز بها الكاتب أحسن تليلاني الذي قال “أن هذا المشروع السينمائي الضخم كلفه سنوات من البحث والعمل ومن شأنه أن يلقي الضوء على محطات وجوانب كثيرة من ثورتنا التحريرية في الشمال القسنطيني خاصة، حيث شهدت الولاية التاريخية الثانية تنظيم هجومات 20 أوت 1955 وهي الهجومات التي عبرت عن وحدة الشعب والتفافه حول جيش التحرير الوطني، مما يجعل من كفاح زيغود ورفاقه الأبطال صورة ملحمية زاخرة بالقيم التي يحتاجها شعبنا اليوم”.

وينتظر أيضا أن يتطرق الفيلم إلى مسار ونضال عدد من رفقاء الشهيد زيغود أمثال ديدوش مراد، علي كافي، لخضر بن طوبال، عمار بن عودة صالح بوبنيدر (صوت العرب) وغيرهم من رفاق السلاح ومسار الشهيد البطل زيغود يوسف.