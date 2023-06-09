انطلاق تصوير فيلم قصير حول أحداث ساقية سيدي يوسف في عين الدفلى (صور)

سيعرض يوم 5 جويلية..

انطلقت بولاية عبن الدفلى، عملية تصوير فيلم قصير بعنوان “الساقية” يروي القصف الذي تعرضت له قرية ساقية سيدي يوسف بتونس، من طرف طائرات الجيش الاستعماري الفرنسي عام 1958.

وبدأت عملية تصوير بالموقع الأثري “الخربة” الواقع ببلدية العامرة (عين الدفلى). حيث بادرت بإنتاجه وزارة الثقافة والفنون في إطار الاحتفالات بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وصرّح مخرج الفيلم مهدي تساباست لوكالة الانباء الجزائرية قائلا: “يتناول الفيلم قصف طائرات الاستعمار الفرنسي لقرية ساقية سيدي يوسف التونسية من خلال قصة أم وطفليها نصيرة وإبراهيم”.

وأضاف ذات المتحدث: “يروي الفيلم على مدار 30 دقيقة قصة هذه العائلة. منذ شروعها في عبور مدينة سوق أهراس إلى القرية التونسية مرورا بخط موريس، إلى غاية وصولها في اليوم الموالي إلى ساقية سيدي يوسف”.

وتابع: “بعدها بدأ الجيش الفرنسي في قصف المنطقة بالقنابل ليقتل سكانها، من بينهم الأم الجزائرية وابنها الصغير. حيث لم ينجو من المجزرة سوى الطفلة نصيرة”.

وأشار المخرج إلى أنّ بداية هذا الفيلم القصير ستكون من خلال ومضات قصيرة تسترجع من خلالها نصيرة. التي أصبحت مختصة في الآثار ذكريات رحلة عائلتها”.