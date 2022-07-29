انطلاق تعميم الانجليزية بمؤسسات التكوين المهني سبتمبر القادم

كشف مسؤول بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، الخميس، عن استكمال التحضيرات لتعميم استعمال، الدليل التقني والبيداغوجي باللغة الإنجليزية التقنية للمتربصين، اعتباراً من الدخول المهني لدورة سبتمبر 2022.

وعلى هامش ملتقى وطني صيفي ببومرداس، قال مدير التوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني، رشيد مسعود الحاج، أنّ العمل جارٍ على قدم وساق حالياً من أجل استكمال تثمين وإعداد الدليل المذكور، على أن يكون جاهزا للاستغلال في كل الشعب مع الدخول المهني لدورة سبتمبر 2022.

وأضاف المتحدث أنّه يجري إعداد دليل تقني نموذجي لكل شعبة من الشعب التي يكون فيها القطاع، تماشياً مع الخصوصيات والمتطلبات اللغوية لكل شعبة، مبرزاً الاهتمام المتزايد للسلطات العمومية بأهمية تعميم استخدام وتدريس اللغة الإنجليزية التقنية في مختلف التخصصات لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي” وإشراك أساتذة في دورات تكوينية متواصلة لتنمية رصيدهم اللغوي في المجال وخلق شبكة تواصل فيما بينهم لتبادل التجارب والخبرات.

وأضاف أنّه من بين هذه الدواعي كذلك، توحيد محتوي برامج الشعب باللغة الإنجليزية التقنية والرفع من قابلية التشغيل لدى الشركات المتعددة الجنسيات وتمكين المتربصين من قراءة و فهم المصطلحات التقنية المستعملة إلى جانب وضع برامج تكوين بيداغوجية بهذه اللغة في مختلف التخصصات وتوحيد محتواها.

ويتضمن الملتقى الذي يحتضنه المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، العربي جنادي، بوسط المدينة على مدى خمسة أيام، إلقاء مداخلات متخصصة من طرف أخصائيين حول الإطار المنهجي لإعداد الدليل التقني والبيداغوجي، بالإضافة إلى تنصيب أربعة ورشات تقنية لمعالجة محاور مختلفة متعلقة بموضوع اللقاء .

ويشهد اللقاء مشاركة حوالي 40 أستاذً وأخصائي مؤطر من 22 ولاية، كما يعرف تخصيص جانب للسياحة، حيث تمّ برمجة العديد من الأنشطة المختلفة لفائدة المشاركين.