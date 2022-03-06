انطلاق توظيف الشباب البطالين بجهاز الدرك

إيداع الملفات بالمجموعات الإقليمية

فتحت قيادة الدرك الوطني باب التوظيف للشباب البطالين الراغبين في الانخراط ضمن صفوف السلك، حيث شرعت المجموعات الإقليمية للجهاز عبر كامل التراب الوطني في استقبال ملفات التوظيف للالتحاق بصفوفها، مع شرط حيازة المعني على المستوى الثانوي.

التجنيد يخص فئة الرتباء المتعاقدين ذوي المستوى الثانوي

المناصب المالية التي فتحها سلاح الدرك تتعلق بفئة الرتباء المتعاقدين، إذ حددت شروط الانضمام، بأن تتوفر في المعنيين الجنسية الجزائرية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبية، أن يكون تحقيق التجنيد مقبولا، أما القامة فلا تقل عن 1.70م، في حين حدد سن الراغبين في المشاركة ما بين 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، أما عن المستوى الدراسي فقد اشترط أن يكون ثانويا، على أن يرفق المعني لدى تقربه إلى أقرب وحدة للدرك الوطني، بالملف الأولي للترشح والمتكون من شهادة ميلاد رقم 12، نسخة من الشهادة المدرسية، صورة شمسية فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة.

وأوضحت الجهات المعنية أن مدة التكوين هي 6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني بكل من عين مليلة بأم البواقي، تقرت بورقلة، جيجل، جنين بورزق بالنعامة.

وفي هذا السياق، أعلنت المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، الأحد، عن فتح أبوابها لاستقبال الشباب الراغبين في الانخراط ضمن صفوف الدرك الوطني، مؤكدة أنه للمزيد من الاستفسارات لكل الراغبين في الانضمام إلى سلاح الدرك من شباب ولاية الجزائر التقدم إلى أقرب وحدة للدرك الوطني بالجزائر سواء الفرقة أو الكتيبة الإقليمية، لطلب دليل التجنيد الخاص بالدرك الوطني.

وسيمكن قرارات فتح مناصب المالية التي أعلن عليها جهاز الدرك منذ شهر جانفي المنصرم، من مضاعفة الإمكانات البشرية للسلك، لضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في المهام الدفاعية ومكافحة مختلف الجرائم بما فيها العابرة للحدود، خاصة بعد الارتفاع القياسي للشبكات الإجرامية خاصة الناشطة في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وكذا الأسلحة، تزامنا مع الارتفاع القياسي للجرائم السيبرانية والمعلوماتية في السنوات القليلة الأخيرة.