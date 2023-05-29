انطلاق توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير يوم 5 جوان المقبل

فتح منصة رقمية خاصة للتوظيف بالتعاقد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ 5 جوان المقبل، لانطلاق عملية التوظيف لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، بجميع المؤسسات الجامعية والبحثية في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” وأستاذ باحث قسم “ب”، إذ تم تخصيص 3156 منصب لهذه العملية، كما ستفتح منصة خاصة في نفس التاريخ من أجل التوظيف عن طريق التعاقد.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن إعلانات التوظيف سوف تنشر عبر المواقع الرسمية للمؤسسات الجامعية والبحثية المعنية، على أن تتم عملية الترشح للمناصب المالية عبر المنصة الرقمية.

وسيكون على المترشحين الحائزين على شهادة ماجستير أو دكتوراه الترشح عبر منصة “بروغرس”، لدراسة ملفاتهم العلمية والمهنية وفقا لسلم التنقيط المحدد في القرار الخاص بمسابقات التوظيف لرتبة أستاذ مساعد “ب” وأستاذ باحث قسم “ب”، ليتم فيما بعد تحديد تاريخ إجراء المقابلة أمام أعضاء لجنة التوظيف المختصة في كل جامعة، إذ يتعين على المترشح تقديم عرض في شكل درس له علاقة مع شعبته وتخصصه، وذلك بعد اختياره لسؤال كتابي عن طريق القرعة مقترح من طرف أعضاء لجنة الانتقاء، وتمنح له مدة زمنية تقدر بثلاثين (30) دقيقة على الأقل وخمس وأربعين (45) دقيقة على الأكثر لتحضير العرض وتقديمه أمام أعضاء اللجنة في مدة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة.

وسيسمح هذا العرض بتقييم المترشح من جانب تمكنه من موضوع ومحتوى الدرس ومنهجية الإلقاء ووضوح وسلاسة الخطاب والتحكم في اللغة، فضلا عن اختبار معارف المترشح حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عند العرض، وإجابة المترشح على سؤال من اختيار أعضاء اللجنـة حول إلقاء الدرس، وتنقط المقابلة إلى غاية 6.5 نقطة.

أما فيما يخص التوظيف عن طريق التعاقد بصيغته الجديدة للقيام بمهام التدريس أو البحث، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ستشرع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في فتح أبواب الترشح لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بدءا من 5 جوان المقبل، على أن تتم العملية عبر منصة رقمية خاصة بكل مؤسسة، وسيتم الالتحاق بمهام التدريس والبحث، بالنسبة للفئات المذكورة أعلاه مباشرة مع الدخول الجامعي 2023-2024.

ويأتي هذا الإجراء، بعد ما وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي الجاري، على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، كما أمر في مجلس الوزراء المنعقد الأحد، بالتوظيف الفوري لحاملي الشهادتين وفقا للمقترحات التي قدمها الوزير بداري.

وكان بداري قد أوضح في تصريح سابق لـ”الشروق”، بأن التوظيف الخاص بحاملي الدكتوراه والماجستير سيتم وفق أربع صيغ، الأولى تتعلق برتبة أستاذ مساعد “ب” وتخص 2555 منصب، أما الثانية فهي التوظيف في مراكز البحث وعددها 30 بمجموع 601 منصب، أما الخيار الثالث فهو التوظيف في المناصب الإدارية، حيث تم تقديم طلب بذلك لوزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، في حين سيوظف البقية بصيغة التعاقد، إما كأساتذة قسم “ب” في الجامعات أو في مراكز البحث، إذ تم تسجيل 7467 حامل للشهادتين وهذا عبر المنصة المخصصة لذلك.