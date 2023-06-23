انطلاق جولة العروض السينمائية لـ “الملكة الأخيرة”

بعد وهران.. فريق العمل يحط الرحال هذا السبت بقسنطينة

تنطلق، هذا السبت، الجولة الوطنية لفيلم الملكة الأخيرة بالجزائر. وهذا بعد رفع الحظر عنه من طرف وزارة الثقافة، وتنظيم عرض أول الثلاثاء الماضي بديوان رياض الفتح.

جولة الفيلم ستنطلق السبت من قسنطية وتستمر إلى غاية 29 من الشهر الجاري بقاعة أحمد باي بمدينة الجسور المعلقة.

وبحسب برنامج التوزيع الذي تتكفل شركة “ا مدي سني” سيجول الفيلم عدة مدن منها وهران التي بدأت بها جولة العروض الخميس والعاصمة حيث ينتظر عرض الفيلم غدا الأحد، وتنظيم عرض آخر27 من الشهر الجاري في انتظار إضافة مناطق أخرى.

واعتبرت المخرجة عديلة بن ديمراد أن عرض الفيلم في الجزائر مسار طبيعي لعمل يروج لتاريخ وتراث الجزائر، حيث اغتنمت بن ديمراد فرصة العرض الأول لفيلمها لتوجيه الشكر لكل الذين ساعدوها ودافعوا عن العمل.

وقد رافق فيلم الملكة الأخيرة الكثير من النقاش وأسال الكثير من الحبر، تزامنا مع سلسلة عروضه بالخارج ومشاركته في المهرجانات، كما حاز عدة جوائز دولية بتونس والسعودية وفرنسا وسويسرا.

ويعيد العمل الذي وقعه كل من داميان أنوري وعديلة بن ديمراد إلى الواجهة الحقبة العثمانية في الجزائر، ومن خلال قصة سليم التومي وزوجته زفيرة، خلال طلب الحماية العثمانية لرد الغزو الإسباني على السواحل الجزائرية خلال القرن التاسع عشر.