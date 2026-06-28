انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026 بولاية الجزائر

أُعطيت إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2025-2026 بولاية الجزائر من مزرعة أحمد مدغري ببلدية الرويبة، بحضور الوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة، والسلطات المحلية، وإطارات القطاع الفلاحي، وممثلي مختلف الهيئات المعنية، إيذانًا ببدء موسم جني المحاصيل عبر الولاية.

وشارك الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجزائر في فعاليات انطلاق الحملة إلى جانب الفلاحين والفاعلين في القطاع، تأكيدًا لدوره في مرافقة النشاط الفلاحي ودعم المنتجين الزراعيين من خلال توفير خدمات التأمين والحماية.

وشكلت المناسبة فرصة للتعريف بخدمات التأمين الفلاحي والحلول الموجهة لحماية المحاصيل والعتاد الفلاحي من مختلف المخاطر، إلى جانب عرض الامتيازات التحفيزية التي يتيحها الصندوق بمناسبة حملة الحصاد.

وفي إطار تعزيز الوقاية وحماية الثروة الزراعية، يواصل الصندوق تنفيذ مبادرته الرامية إلى منح مطفأة حريق لكل فلاح يؤمن آلة الحصاد الخاصة به، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق التي قد ترافق موسم الحصاد، والمساهمة في الحفاظ على المحاصيل والمعدات الفلاحية.