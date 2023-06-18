انطلاق حوارات المجتمع المدني عبر الولايات

بن براهم يشدد على علاقة بناءة بين الإدارة والمواطن

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم الأحد بولاية الأغواط أن منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية يهدف إلى ”إرساء علاقة بناءة بين الإدارة والمواطن”.

وأوضح بن براهم لدى إشرافه على افتتاح فعاليات المنتدى الولائي أن منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية يهدف إلى إرساء علاقة بناءة بين الإدارة والمواطن مما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والإقلاع الاقتصادي المنشود.

وأضاف أن المنتدى يهدف أيضا إلى تطوير الديمقراطية محليا عن طريق تنظيم المجتمع المدني في لقاءات وندوات ترسم صورة منظمة بعيدا عن الارتجالية و العفوية في الطرح، مؤكدا كذلك “أن فلسفة المنتدى مبنية على ديناميكية اجتماعية لغرض تحقيق الانسجام والاستقرار والشفافية”.

وشدد بن براهم في تدخله على ضرورة أن يمتلك الحوار بين الإدارة والمواطن صفة الديمومة ليتسنى طرح مختلف القضايا، على اعتبار أن هذا الفضاء يعتبر لقاء لتجسيد الحوار البناء.

وشارك في هذا المنتدى الذي احتضنته دار الثقافة التخي عبد الله بن كريو ممثلو مختلف فعاليات المجتمع المدني من الأربع والعشرين بلدية وممثلي السلطات الولائية بالأغواط، حيث طرح المشاركون عديد المسائل التي شملت مختلف الاهتمامات والقطاعات التنموية.

وفي سياق متصل، أبرز من جهتهم المشاركون في منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية الذي نظم بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني والتمهين الشهيد زغاد محمد بولاية المغير أهمية السعي إلى ترقية العمل الجمعوي ومشاركة الجمعيات في مسار التنمية المحلية باعتبارها شريكا في مرافقة هذا المسار.

كما اقترحوا في ذات السياق استحداث فضاءات حوارية بين السلطات الولائية بالمغير وفعاليات المجتمع المدني بما يكفل مشاركة كل المواطنين والجمعيات في تسيير الشأن العام بما يساهم في تكريس ثقافة الحوار والتشاور على المستوى المحلي، مثل ما أوضح في تدخله ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني حفيظ شكري.

وبولاية توقرت، اعتبر عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، أكرم زايدي، أن منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية يعد فضاء لتعبئة مختلف القوى المحلية الحية للانخراط في مسار وديناميكية إرساء آليات حكامة تشاورية وشفافة على المستوى الجواري والمحلي، تؤسس لبناء مسار تنموي شامل ومستدام لتنمية محلية ناجعة ومستدامة.

ويرى أن المنتدى يعد كذلك همزة وصل بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية وتحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن.

وأكد أن المرصد الوطني للمجتمع المدني “يعد مكسبا هاما ولبنة أخرى من اللبنات التي تجسد تصور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدور ومكانة المجتمع المدني ضمن المشروع النهضوي الشامل الذي التزم به من خلال بناء مجتمع مدني حر ومسؤول”.

وفي ذات الاتجاه اعتبر عضو الحركة الجمعوية بولاية توقرت، بوعلام باخالد، أن المجتمع المدني “يعد قوة فاعلة في النسيج الاجتماعي يستوجب تأطيرا مدروسا لأخذ موقعه بالشكل الإيجابي ضمن مساعي تحقيق تنمية محلية مستدامة على جميع الأصعدة”.

وعرف هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة مكتبة المطالعة العمومية أبو القاسم سعد الله طرح عدة مداخلات وانشغالات من طرف ممثلي الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والتي تركزت في مجملها حول الدعوة إلى ترقية دور فعاليات المجتمع المدني وتعزيز دورها أكثر، لاسيما ما تعلق بتهيئة المناخ الملائم الذي يمكنها من النشاط وأداء مهامها ومسؤولياتها المنوطة بها خدمة للمواطن والصالح العام.