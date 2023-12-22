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الجزائر
سيضمنه الناقل البحري الصيني "كوسكو"

انطلاق خط منتظم بين “جن جن” وموانئ صينية

حسان حويشة
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انطلاق خط منتظم بين “جن جن” وموانئ صينية

أطلق رسميا الخط المنتظم الرابط بين ميناء “جن جن” بجيجل وموانئ صينية، للناقل الوطني الصيني كوسكو.

وعلمت الشروق من مصادر مطلعة أن الانطلاق كان عبر 3 بواخر منها ما كان محملا ب 400 حاوية على متنها شاحنات للعلامة جاك ومركبات نفعية من علامة دي.اف.أس.كا.

وجرت عملية الرسو والتفريغ بنجاح على مستوى ارصفة ميناء جن جن وفق المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن الميناء حقق أعلى معدل وطني لتفريغ الحاويات ببلوغ 24 حاوية تم تفريغها في الساعة.

ووفق ما توفر من تفاصيل فإن هذا الخط سيكون منتظما بين ميناء جن جن موانئ بالصين، وسيسمح برسو بواخر ذات حمولة 2000 حاوية في مرحلة أولى، ويدخل في إطار تنشيط نهائي الحاويات بجن جن الذي يستهدف بلوغ 2 مليون حاوية معالجة في السنة، وذلك في انتظار إعادة بعث مشروع هذا النهائي.

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