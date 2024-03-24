انطلاق دروس الدعم لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط

شرعت المؤسسات التربوية يوم الأحد، في تقديم دروس الدعم الإضافية للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وقد دأبت وزارة التربية على برمجة هذه الحصص، خلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع. من أجل استدراك النقائص المسجلة لدى المقبلين على الامتحانات الوطنية، في مختلف المواد.

وكان وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، قد أكد في وقت سابق “ضرورة فتح المؤسسات التعليمية أمام التلاميذ، خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع. للاستفادة من الحصص المبرمجة للدعم والمراجعة”.

ويجرى امتحان شهادة التعليم المتوسط بداية من يوم الإثنين 3 جوان. على أن يستمرّ إلى غاية يوم الأربعاء 5 جوان 2024.

في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، بداية من الأحد 9 جوان، وإلى غاية الخميس 13 جوان 2024.