-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطلاق دورة التكوين لنيل شهادة “كاف أ”

الشروق أونلاين
  • 106
  • 0
انطلاق دورة التكوين لنيل شهادة “كاف أ”

انطلقت، الأحد، الدورة التكوينية الخاصة بالمجموعة الثانية من متربصي شهادة “كاف أ”، وذلك بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بتيبازة.

ويشارك في هذه الدورة 25 متربصا، على أن تتواصل أشغالها إلى غاية الخميس المقبل.

وأشرف المدير التقني الوطني، علي موسر، على افتتاح الدورة، حيث قدّم عرضا حول أبرز المحاور التي يتناولها المقياس الأول، بحضور رئيس قسم التكوين، كريم قاصد.

ويتضمن هذا المقياس دروسا نظرية وحصصا تطبيقية تحت إشراف المدير التقني الوطني إلى جانب مكونين تابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مقالات ذات صلة
أمين غويري يتعافى ويعود إلى المنافسة

أمين غويري يتعافى ويعود إلى المنافسة

بلماضي يثير الجدل بسلوكه مع بولبينة (فيديو)

بلماضي يثير الجدل بسلوكه مع بولبينة (فيديو)

بِالفيديو: التتويج رقم “16” لِمحرز

بِالفيديو: التتويج رقم “16” لِمحرز

ماندريا يتلقى ثالث هدف في الدرجة الثالثة!

ماندريا يتلقى ثالث هدف في الدرجة الثالثة!

بِالفيديو: بداية قوية لِعمورة وشعيبي في “البوندسليغا”

بِالفيديو: بداية قوية لِعمورة وشعيبي في “البوندسليغا”

تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد