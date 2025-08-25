انطلاق دورة التكوين لنيل شهادة “كاف أ”

انطلقت، الأحد، الدورة التكوينية الخاصة بالمجموعة الثانية من متربصي شهادة “كاف أ”، وذلك بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بتيبازة.

ويشارك في هذه الدورة 25 متربصا، على أن تتواصل أشغالها إلى غاية الخميس المقبل.

وأشرف المدير التقني الوطني، علي موسر، على افتتاح الدورة، حيث قدّم عرضا حول أبرز المحاور التي يتناولها المقياس الأول، بحضور رئيس قسم التكوين، كريم قاصد.

ويتضمن هذا المقياس دروسا نظرية وحصصا تطبيقية تحت إشراف المدير التقني الوطني إلى جانب مكونين تابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.