انطلاق دورة اللجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي

انطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي تُعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، إلى جانب أرتر كاربوفييش، وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي.

وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة، أكد الوزير شرفة أن هذه الدورة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا في مختلف المجالات. وأوضح أن الهدف الرئيس من هذه الدورة هو تقييم التعاون القائم بين البلدين وفتح آفاق جديدة لشراكة مستدامة وفعالة.

وأشار الوزير إلى أن الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير تعاون مثمر ومتعدد الجوانب يجب أن تترجم إلى مشاريع ملموسة تسهم في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لكلا الطرفين.

وأضاف أن الجزائر وبيلاروسيا يمتلكان إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، مشدداً على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع شراكة استراتيجية تضمن المنفعة المتبادلة.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الجزائر قد أطلقت مؤخراً برنامجاً جديداً لإنعاش الاقتصاد، يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال إحداث مشاريع استثمارية شراكية مع شركاء دوليين، مع فتح أبواب السوق الجزائرية أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن هذا البرنامج يشمل حوافز استثمارية جديدة، تشمل تسهيلات للمستثمرين وتعديلات في التشريعات الاقتصادية مثل قانون الاستثمار، بالإضافة إلى مزايا أخرى تستهدف تحسين مناخ الأعمال.

وتطرق الوزير إلى آفاق التعاون بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والطاقة والصناعة الصيدلانية، فضلاً عن فرص التعاون في مجالات النقل والابتكار.

كما أشار إلى أهمية الشراكة في قطاع الإنتاج الحيواني، خاصة فيما يتعلق بتربية الأبقار الحلوب، إنتاج الألبان، الحبوب، البذور، والمحاصيل الزيتية، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة والعتاد الفلاحي، لا سيما الجرارات.

وأكد الوزير شرفة في ختام كلمته أن المحضر الذي سيتم التوصل إليه في ختام هذه الدورة سيكون بمثابة “خريطة طريق” تطمح إلى تحقيق مشاريع ملموسة تعزز التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا، مشيراً إلى أن الجانبين يلتزمان بتفعيل هذه المشاريع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شرفة في زيارة عمل إلى بيلاروسيا لتعزيز التعاون الثنائي

وشرع آنفا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، يوم أمس الأربعاء، في زيارة عمل إلى جمهورية بيلاروسيا، سيترأس خلالها أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، أجرى الوزير على هامش الزيارة، المزمع عقدها اليوم الخميس بالعاصمة مينسك، بالتنسيق مع وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش. لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين البيلاروسيين، حيث التقى بنائب رئيس الوزراء، يوري شوليكو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الجزائر وبيلاروسيا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي. وأكد الطرفان على الطابع الواعد للعلاقات الثنائية والإرادة السياسية المشتركة لدفعها نحو آفاق أوسع.

وعقد الوزير شرفة اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الفلاحة والتغذية البيلاروسي، يوري غورلوف، حيث ناقشا مشاريع التعاون المستقبلية، لاسيما في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير العتاد الفلاحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الميادين العلمية والتقنية.

وفي إطار برنامج الزيارة، قام الوفد الجزائري بزيارة إلى مقر بورصة السلع العالمية البيلاروسية، حيث اطلع الوزير على طبيعة أنشطة هذه المؤسسة العمومية وأهميتها في دعم المبادلات التجارية على المستويين المحلي والدولي.