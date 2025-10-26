-- -- -- / -- -- --
الجزائر

انطلاق دورة تكوينية دولية في طب الكوارث بمشاركة 12 دولة

الشروق أونلاين
انطلاق دورة تكوينية دولية في طب الكوارث بمشاركة 12 دولة
ح.م
جانب من الدورة

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، الأحد، على انطلاق دورة تكوينية دولية في مجال طب الكوارث وتسيير الأزمات، وذلك بمشاركة أطباء من 12 دولة عربية إفريقية.

وتبعا لبيان الجهة الوصية، فإن الدورة التكوينية تُنظم من طرف المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية (OIPC)، وذلك بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل  والمدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى غاية 30 أكتوبر 2025.

ويشارك في هذه الدورة أطباء من عدة دول أعضاء في المنظمة، على غرار: المملكة العربية السعودية، تونس، فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، السودان، البنين، السنغال، غينيا، كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

 وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز القدرات في مجال طب الكوارث وإدارة الأزمات، من خلال ورشات نظرية وتطبيقات ميدانية، يشرف عليها خبراء من الحماية المدنية الجزائرية. حسب المصدر ذاته.

كما تعكس هذه المبادرة، يضيف البيان، التزام الجزائر بتقوية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، وترسيخ ثقافة الوقاية والتضامن الدولي في مواجهة الكوارث والأزمات.

