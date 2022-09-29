انطلاق صالون السياحة الدولي والسعودية ضيف شرف

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري على افتتاح الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والتي ستنظم إلى غاية 2 أكتوبر القادم.

وكان بن عبد الرحمان مرفوقًا بأعضاء من الحكومة إلى جانب وزراء السياحة لكل من المملكة العربية السعودية، تونس وموريتانيا وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتعد هذه الطبعة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 والتي تشهد مشاركة أزيد من 200 متعامل من وكالات سياحية وأسفار وأصحاب فنادق، إلى جانب متعاملين من بلدان أجنبية، وتم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف هذه الطبعة.

ويمثل الصالون فضاء للترويج والتعريف بالعروض السياحية المتنوعة وتمكين المتعاملين والجمهور العريض من الاطلاع على التنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر.