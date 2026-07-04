انطلاق عمليات زرع الصّمام الأبهري عبر القسطرة بالمُستشفيات

نجاح أول عملية بمصلحة أمراض القلب بـ"بارني"

نجح الفريق الطبي لمصلحة أمراض القلب في المؤسسة الاستشفائية الجامعية “نفيسة حمود” “بارني سابقا”، في إجراء أول عمليات زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI)، وهي خطوة تمثل تقدما نوعيا في علاج المرضى المصابين بتضيق الصمام الأبهري.

وتعتبر تقنية” TAVI” زرع الصمام الأبهري عن طريق الجلد، من أحدث الابتكارات في علاج أمراض صمامات القلب، لأنها تمكن من استبدال الصمام الأبهري المتضرر عبر القسطرة، دون اللجوء إلى جراحة القلب المفتوح، بحيث يقلل ذلك من مخاطر التدخل الجراحي، ويسرع فترة التعافي، ويمنح المرضى، وخاصة كبار السن وذوي الحالات الصحية المعقدة فرصة علاج أكثر أمانا وفعالية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مصلحة أمراض القلب البروفيسور مراد بوخلوة، أن هذه العملية جرت في ظروف جيدة وناجحة، وستكون بصفة منتظمة في الأيام القادمة.

وأفاد أن هذا النجاح في إجراء أول عمليات زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة، يعكس اتجاه تخصص وقطاع أمراض القلب في الجزائر، نحو التطور المستمر الذي يواكب العصرنة، والتكنولوجيات الجديدة.

ويرى أن ذلك أيضا، كان بفضل كفاءة الأطقم الطبية واعتماد أحدث التقنيات العلاجية، الأمر الذي يمنح جودة التكفل بالمرضى داخل المستشفيات العمومية الجزائرية، ويضمن نجاح العمليات المعقدة، وعلاج أمراض كانت بالأمس تصنف في قائمة الإصابات المستعصية، التي يستدعي البحث عن الشفاء منها في الخارج أو بتوفير تكاليف باهظة الثمن.

أعشاب تخفف آلام تضيق الصمام الأبهري

وفي ذات الموضوع، أوضح البروفسور جمال الدين نيبوش، مختص في أمراض القلب لـ”الشروق”، أن الأعشاب لا يمكنها علاج تضيق الصمام الأبهري، فهي تقتصر فقط على تخفيف الأعراض أو دعم صحة القلب العامة.

وأكد أن العلاج الأساسي للحالات الشديدة يشمل الجراحة أو القسطرة كتقنية ” TAVI”، لاستبدال أو إصلاح الصمام.

ونصح المرضى بالتوجه فورا في حالة مشكل تضيق الصمام الأبهري، لعيادة القلب لإجراء الفحوصات وتحديد خطة العلاج المناسبة قصد تجنب المضاعفات التي تهدد الحياة.

وقال إن بعض التعديلات الغذائية والأعشاب، تساعد في تقليل الضغط على القلب وتقوية الشرايين، كالثوم الذي يحتوي على مركب “الأليسين” الذي يحسن الدورة الدموية، وزيت السمك الذي يحتوي على “الأوميغا 3″، بحيث يمنع تراكم الترسبات في الأوعية، إلى جانب الزنجبيل والشاي الأخضر، الغنيين بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.