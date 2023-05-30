انطلاق عملية إسكان المتضررين من فيضانات تيبازة

انطلقت، صبيحة الثلاثاء، عملية إسكان العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية تيبازة.

وتم إحصاء حوالي 121 عائلة تضررت من التقلبات الجوية الأخيرة أين سيتم ترحيلها إلى مواقع سكنية بكل من بوهارون وفوكة وخميستي.

وقد أحصت بلدية بوسماعيل 25 عائلة متضررة، أما ببلدية خميستي فقد تضررت 37 عائلة سيتم اسكانها في نفس البلدية.

بوهارون هي الأخرى تضررت بها عائلة واحدة، بينما تم إحصاء 56 عائلة متضررة بفوكة سيتم اسكان 44 عائلة منها بذات البلدية و14 عائلة ببوهارون أما ببلدية القليعة فسيتم إعادة اسكان عائلتين ببوهارون.

وقد خصصت الدولة لعملية إعادة إسكان المتضررين أكثر من 1000 مليار سنتيم مثلما أكده وزير الداخلية إبراهيم مراد خلال زيارة للمناطق المتضررة بولاية تيبازة والذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو.

كما أبرز حرص الدولة على التكفل بتعويض جميع المتضررين من التقلبات الجوية بما فيها اقتناء تجهيزات وأثاث للعائلات التي تسببت لهم تسربات المياه في عدة خسائر.