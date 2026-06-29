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الانتخابات التشريعية

انطلاق عملية الاقتراع في المكاتب المتنقلة بالجنوب

الشروق أونلاين
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انطلاق عملية الاقتراع في المكاتب المتنقلة بالجنوب
صفحة إذاعة الجزائر من ورقلة وتوقرت على فيسبوك.
انطلاق عملية الاقتراع في المكاتب المتنقلة بالجنوب.

انطلقت صباح اليوم الإثنين، 29 جوان، عملية الاقتراع في المكاتب المتنقلة بولايات الجنوب، والمخصصة لفائدة الناخبين من البدو الرحل والقاطنين في المناطق النائية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية، أي بتقديم اثنتين وسبعين (72) ساعة من يوم الاقتراع.

وأشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، على متابعة بداية عملية الاقتراع مباشرةً من قاعة العمليات المخصّصة لذلك بالمقر المركزي للسّلطة المستقلّة، وذلك بحضور المنسّقين الولائيين للولايات الجنوبية المعنيّة بانطلاق عملية الاقتراع بالمكاتب المتنقّلة بها.

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