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انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج سكنات “عدل 3” ابتداء من 5 جويلية
الجزائر

انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج سكنات “عدل 3” ابتداء من 5 جويلية

الشروق أونلاين
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انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج سكنات “عدل 3” ابتداء من 5 جويلية
ح.م
مشروع سكني

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، عن انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج سكنات “عدل 3″، ابتداء من 5 جويلية القادم.

وستتميّز سكنات “عدل 3” بطابع عمراني جديد. حسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي خلال زيارته لموقع 13.300 مسكن بسيدي عبد الله في العاصمة.

وقال بلعريبي في تصريح بالمناسبة إن “السكنات الجديدة المشيّدة بمناطق التل والوسط والجنوب، ستكون بطابع عمراني خاص”.

حيث ستشيّد عمارات الصيغة السكنية الجديدة، بـ15 و20 طابقا، مع 6 شقّق في كل طابق. على أن تزوّد بمصاعد محلية الصنع، يقول الوزير.

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