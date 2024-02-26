انطلاق عملية البيع الكبرى لسكنات (LPL)

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن فتح عملية الاكتتاب، الاثنين، للترشح لاقتناء سكنات بصيغة الترقوي الحر لفائدة كافة المواطنين عبر 23 ولاية.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن المواطنين الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر بإمكانهم التسجيل في هذه “العملية الكبرى”، ابتداء من الساعة 14سا، عبر المنصة الرقمية المخصصة لعملية البيع والمتوفرة عبر الرابط https://www.enpi.dz.

وبخصوص مواقع السكنات، الفردية أو الجماعية،المقترحة حسب المخزون المتوفر، تقول المؤسسة، فهي متواجدة عبر الولايات الآتية : أدرار، ام البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيبازة، عين الدفلى و توقرت.