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انطلاق عملية التسجيل لتوظيف أساتذة الإنجليزية في الابتدائي

الشروق أونلاين
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انطلاق عملية التسجيل لتوظيف أساتذة الإنجليزية في الابتدائي
أرشيف
مدرسة ابتدائية

تفتتح وزارة التربية الوطنية هذا الأحد، عملية تسجيل المرشّحين للتوظيف كأساتذة للغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، لموسم 2023-2024، عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض.

وحسب بيان للوزارة، يمكن لحاملي:

  • شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية،
  • وشهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية،

تسجيل ترشّحهم للتوظيف عبر النظام المعلوماتي للقطاع، ابتداء من يوم الأحد 18 جوان، عند الساعة الرابعة 16:00 مساء.

وتستمرّ عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية إلى غاية يوم الأربعاء 05 جويلية عند منتصف الليل، يضيف ذات البيان.

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