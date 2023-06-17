انطلاق عملية التسجيل لتوظيف أساتذة الإنجليزية في الابتدائي
تفتتح وزارة التربية الوطنية هذا الأحد، عملية تسجيل المرشّحين للتوظيف كأساتذة للغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، لموسم 2023-2024، عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض.
وحسب بيان للوزارة، يمكن لحاملي:
- شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية،
- وشهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية،
تسجيل ترشّحهم للتوظيف عبر النظام المعلوماتي للقطاع، ابتداء من يوم الأحد 18 جوان، عند الساعة الرابعة 16:00 مساء.
وتستمرّ عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية إلى غاية يوم الأربعاء 05 جويلية عند منتصف الليل، يضيف ذات البيان.