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رياضة

انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023

عمر سلامي
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انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023
أرشيف
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئة الرجال والسيدات.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي إن جائزة المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، سيتنافس عليها 11 لاعبا ولاعبة، كما كشف عن القائمة المختصرة للمرشحين.

وتستمر عملية التصويت حتى العاشر من أكتوبر المقبل، على أن يتم اختيار الفائز من قبل لجنة من أساطير “فيفا” بجانب تصويت الجماهير المسجلين على “موقع فيفا”.

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