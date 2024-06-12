انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

انطلقت، الأربعاء، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر القادم.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، مساء الثلاثاء، أن “تطهير البطاقية الانتخابية يتم من خلال تحيينها في كل مرحلة مراجعة ومع كل استحقاق انتخابي”، مشيرا إلى أن عملية المراجعة “ستأخذ بعين الاعتبار الخارطة الانتخابية الجديدة، خصوصا في ظل إنشاء عدة أقطاب سكنية”.

وتماشيا مع مساعي رقمنة العملية الانتخابية، أكد محمد شرفي، أنه “يمكن لأي ناخب تقديم تزكيته لأي مترشح في أي ولاية دون شرط الإقامة”.