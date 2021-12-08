انطلاق عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية هذا الأحد

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية بداية من يوم 12 إلى غاية 16 ديسمبر الجاري.

وأكدت السلطة، في بيان لها، الأربعاء، أن المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين ثمانية عشر سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2021 مدعوون لطلب تسجيل أنفسهم في بلدية محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.

وأوضحت السلطة المستقلة أن مكتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة طيلة الأيام المحددة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء.

وأضافت أن المواطنين والمواطنات المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم.