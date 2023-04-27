انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الافتتاحية لكان أقل من 17 سنة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر بداية من السبت المقبل.

وطرحت تذاكر حفل الافتتاح والمباراة الأولى في البطولة بين الجزائر والصومال، عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”.

وحّد سعر التذكرة الواحدة بداية من 200 دج، كما انطلقت كذلك عملية بيع تذاكر مباريات السنغال والكونغو ونيجيريا وزامبيا، والمغرب وجنوب إفريقيا، على نفس المنصة.

ويستهل المنتخب الجزائر مشواره في كان أقل من 17 سنة بمواجهة الصومال في المباراة الافتتاحية، هذا السبت بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، بداية من الثامنة ليلا.