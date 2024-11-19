انطلاق عملية بيع تذاكر داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

انطلقت صباح الثلاثاء، عملية بيع تذاكر الداربي العاصمي المرتقب بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وأعلنت الإدارة العامة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، عن تخصيص 25 ألف تذكرة لأنصار كل فريق، وحدد سعر التذكرة الواحدة بـ500 دج.

وطرحت تذاكر المباراة للبيع، بأكشاك ملعب 5 جويلية بالنسبة لأنصار المولودية، وبأكشاك ملعب 20 أوت بالنسبة لأنصار شباب بلوزداد.

ويحتضن ملعب 5 جويلية سهرة الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة، مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، لحساب الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

تعيين طاقم تحكيم داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، طاقم تحكيم مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، التي تدخل في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة اللقاء، للحكم رفيق عوينة، وسيساعده في مهمته كل من الحكم عمرون، وزروڨة، وسيكون ڨاموح حكما رابعا للمواجهة.

أما في غرفة الفار فسيتواجد الحكمان صحراوي وبويمة.

ويواجه فريق مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، سهرة هذا الأربعاء بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، في لقاء مقدّم عن الجولة العاشرة.

وتحتل مولودية الجزائر صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى مع اتحاد العاصمة، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الـ15، مع مباراتين متأخرتين.