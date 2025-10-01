انطلاق عملية بيع تذاكر كأس العرب المقررة بقطر

بأسعار تبدأ من 25 ريالا قطريا

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2025 انطلاق بيع تذاكر مباريات البطولة المقررة في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وأوضحت اللجنة- في بيان لها الثلاثاء- أن بيع التذاكر بدأ ظهر أمس، مشيرة إلى أنه يمكن للمشجعين شراء التذاكر في ثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 25 ريالا قطريا.

وأضاف البيان أن المشجعين يمكنهم شراء تذكرة “شجع منتخبك” التي تتيح لهم حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات، مؤكدا أن المشجعين سيستمتعون طوال فترة البطولة بباقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية الترفيهية التي ستقام احتفالا بكأس العرب.

ويستضيف ملعب البيت مباراة الافتتاح في الأول من شهر ديسمبر المقبل، التي تجمع بين المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا، فيما تقام المباراة النهائية في الثامن عشر من ديسمبر على بملعب لوسيل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة، وتأهلت تلقائيا تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبا على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل في قطر.

ووقع المنتخب الجزائري المتوج بالنسخة الأولى، في المجموعة الرابعة رفقة العراق، بالإضافة إلى الفائزين في المباريات الفاصلة: البحرين- جيبوتي ولبنان- السودان. سيتأهل الفريقان الأولان من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي ستشمل ربع النهائي ونصف النهائي وبالطبع النهائي.