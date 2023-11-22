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رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والهلال الليبي

عمر سلامي
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انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة والهلال الليبي
أرشيف
لاعبو اتحاد العاصمة

انطلقت أمسية الثلاثاء عملية بيع تذاكر مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف، التي تجمع بين اتحاد العاصمة والهلال الليبي.

وتم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال الليبي عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”.

ويستقبل فريق اتحاد العاصمة، الهلال الليبي الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساء بملعب 5جويلية.

واستأنف نادي “سوسطارة” الاثنين الماضي، تدريباته، وشرع في التحضير لمباراة الهلال الليبي، التي يسعى للفوز بها، لضمان انطلاقة قوية في دور مجموعات كأس “الكاف”.

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