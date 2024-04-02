انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وريفرز النيجيري

انطلقت سهرة الاثنين، عملية بيع تذاكر لقاء إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين اتحاد العاصمة ونادي ريفرز يونايتد النيجيري.

وتم طرح تذاكر مباراة إياب ربع نهائي كأس “الكاف” عبر المنصة الإلكترونية، “تذكرتي”.

ويستقبل اتحاد العاصمة ضيفه ريفرز النيجيري الأحد المقبل، بملعب5 جويلية بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وانهزم اتحاد العاصمة في لقاء الذهاب بنيجيريا، بنتيجة هدف لصفر، وهي النتيجة التي تعتبر إيجابية إلى حد كبير بالنظر إلى ظروف المباراة، من مناخ صعب، بالإضافة إلى برمجة اللقاء على الساعة الثانية زوالا، دون مراعاة عامل الصيام.