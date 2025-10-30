-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف

عمر سلامي
  • 119
  • 0
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

انطلقت صبيحة الخميس عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف، في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

ويستضيف اتحاد العاصمة، جمعية الشلف أمسية هذا الأحد، بداية من الساعة السابعة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وطرحت تذاكر المباراة عبر المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وعاد اتحاد العاصمة أمسية الأربعاء بفوز ثمين من سطيف بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة التاسعة، فيما سقط فريق جمعية الشلف على ميدانه أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد.

مقالات ذات صلة
أمين شياخة يعاني مع فريقه الجديد وهو عاجز عن التهديف

أمين شياخة يعاني مع فريقه الجديد وهو عاجز عن التهديف

عطال يتحدّث عن “الخضر” وزيدان

عطال يتحدّث عن “الخضر” وزيدان

لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

فارس شايبي أفضل صانع أهداف في الدوري الألماني

فارس شايبي أفضل صانع أهداف في الدوري الألماني

ياسين براهيمي في طريقه للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر

ياسين براهيمي في طريقه للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر

الأندية الجزائرية مطالبة جميعا ببلوغ ربع نهائي المنافستين

الأندية الجزائرية مطالبة جميعا ببلوغ ربع نهائي المنافستين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد