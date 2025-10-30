انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف

انطلقت صبيحة الخميس عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف، في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

ويستضيف اتحاد العاصمة، جمعية الشلف أمسية هذا الأحد، بداية من الساعة السابعة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وطرحت تذاكر المباراة عبر المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وعاد اتحاد العاصمة أمسية الأربعاء بفوز ثمين من سطيف بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة التاسعة، فيما سقط فريق جمعية الشلف على ميدانه أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد.