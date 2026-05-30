انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

انطلقت صبيحة السبت، عملية بيع تذاكر المباراة المتأخرة التي ستجمع بين اتحاد العاصمة وضيفه شباب بلوزداد.

وتدخل المباراة المتأخرة في إطار الجولة السادسة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى.

وطرحت التذاكر للبيع عبر المنصة الإلكترونية “ديجي تيكت”.

ويعل اللقاء يوم الثلاثاء 02 جوان 2026، بملعب 5جويلية بداية من الساعة الثامنة مساءً.

ويكتسي اللقاء أهمية كبيرة بالنسبة لشباب بلوزداد الذي يسعى لتحقيق الفوز، والارتقاء إلى المركز الثاني، خاصة وأنه يهدف لإنهاء البطولة في الوصافة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل “الشباب” قبل مواجهة الاتحاد، المركز الثالث برصيد 51 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني شبيبة الساورة.

وبعد مباراة الاتحاد، سيتنقل “الشباب” في الجولة الأخيرة لمواجهة شبيبة القبائل، في حين تستقبل شبيبة الساورة على ميدانها النادي الرياضي القسنطيني.