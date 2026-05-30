-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

عمر سلامي
  • 214
  • 0
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

انطلقت صبيحة السبت، عملية بيع تذاكر المباراة المتأخرة التي ستجمع بين اتحاد العاصمة وضيفه شباب بلوزداد.

وتدخل المباراة المتأخرة في إطار الجولة السادسة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى.

وطرحت التذاكر للبيع عبر المنصة الإلكترونية “ديجي تيكت”.

ويعل اللقاء يوم الثلاثاء 02 جوان 2026، بملعب 5جويلية بداية من الساعة الثامنة مساءً.

ويكتسي اللقاء أهمية كبيرة بالنسبة لشباب بلوزداد الذي يسعى لتحقيق الفوز، والارتقاء إلى المركز الثاني، خاصة وأنه يهدف لإنهاء البطولة في الوصافة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل “الشباب” قبل مواجهة الاتحاد، المركز الثالث برصيد 51 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني شبيبة الساورة.

وبعد مباراة الاتحاد، سيتنقل “الشباب” في الجولة الأخيرة لمواجهة شبيبة القبائل، في حين تستقبل شبيبة الساورة على ميدانها النادي الرياضي القسنطيني.

مقالات ذات صلة
لماذا سيتجنّب اللاعبون “المُقْصون” انتقاد بيتكوفيتش؟

لماذا سيتجنّب اللاعبون “المُقْصون” انتقاد بيتكوفيتش؟

منتخب “الأفلان” يسلّم المشعل لجيل رياض محرز

منتخب “الأفلان” يسلّم المشعل لجيل رياض محرز

“الفيفا” يرفع مكافآت كأس العالم إلى أرقام تاريخية

“الفيفا” يرفع مكافآت كأس العالم إلى أرقام تاريخية

بداية سقوط الكرة المغربية لدى الأندية والمنتخبات

بداية سقوط الكرة المغربية لدى الأندية والمنتخبات

“الخضر” يستأنفون تحضيراتهم استعدادا لودية هولندا

“الخضر” يستأنفون تحضيراتهم استعدادا لودية هولندا

مدرب الأرجنتين متحمّس للفوز على بيتكوفيتش

مدرب الأرجنتين متحمّس للفوز على بيتكوفيتش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد