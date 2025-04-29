انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة السويد والجزائر

تنطلق صبيحة الثلاثاء، عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب السويد والمنتخب الجزائري.

وأكد موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم،أن عملية بيع تذاكر المباراة، تنطلق صبيحة اليوم الثلاثاء، بداية من التاسعة صباحا، بالتوقيت الجزائري.

وبإمكان المناصرين الجزائريين الراغبين في الحضور لمتابعة المباراة الودية، إقتناء التذاكر عببر هذا الرابط.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب السويد وديا، يوم 10 جوان المقبل، بداية من الساعة السادسة بالتوقيت الجزائري، بملعب “ستروبيري أرينا” بسولنا قرب ستوكهولم.