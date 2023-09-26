انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد وبورنجرز

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة العودة بين شباب بلوزداد وبورنجرز السيراليوني.

وتم طرح تذاكر المباراة التي تدخل في إطار الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا عبر منصة “تذكرتي”.

ويستقبل شباب بلوزداد، نادي بورنجرز السيراليوني أمسية السبت المقبل، بداية من الثامنة ليلا، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وفاز الممثل الوحيد للجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، في لقاء الذهاب بسيراليون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشرعت تشكيلة بلوزداد صبيحة الاثنين في التحضير لمباراة بورنجرز السيراليوني.