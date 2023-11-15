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رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل

عمر سلامي
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انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

انطلقت أمسية الثلاثاء عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، لحساب الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتم طرح تذاكر مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل للبيع عبر منصة “تذكرتي”.

ويستقبل شباب بلوزداد، فريق شبيبة القبائل، الأحد المقبل، بداية من الساعة السابعة مساء بملعب 5 جويلية.

وارتقى فريق شباب بلوزداد إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في المباراة المتأخرة أمام نادي بارادو بهدف دون رد.

ويحتل فريق شبيبة القبائل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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