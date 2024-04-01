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رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف

عمر سلامي
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انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف
أرشيف
ملعب 5 جويلية

انطلقت صبيحة الاثنين، عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد وضيفه وفاق سطيف، التي تدخل في إطار الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.

وكما جرت العادة، بالنسبة للمباريات التي يحتضنها ملع 5 جويلية، تم طرح تذاكر المباراة على المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

ويستقبل شباب بلوزداد، نادي وفاق سطيف، سهرة هذا الخميس، بداية من الساعة العاشرة، بملعب 5 جويلية.

ويحتل “الشباب” المركز الثالث بـ35 نقطة، ومع لقاءين متأخرين، بفارق نقطة واحدة على الوفاق الذي يتواجد في المركز الخامس.

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